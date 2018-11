Embargaron al ex contador de Cristina una cuenta en Suiza

Después de que la Unidad de Información Financiera (UIF) informó a la Justicia sobre una cuenta no declarada ante la Afip en un banco de Luxemburgo con un saldo de 300 mil dólares, un juez de Suiza ordenó el embargo de dichos fondos que quedaron afectados a la causa Hotesur, donde se investigan operaciones de lavado de dinero.

La medida se adoptó después que el fiscal Gerardo Pollicita solicitó, a través del juez federal Julián Ercolini, que se envíe un exhorto a Luxemburgo solicitando formalmente el congelamiento del dinero y pidiendo el recupero de la plata. Ayer fueron notificados que la cuenta quedó embargada y se afectarán los fondos a las medidas cautelares impuestas en la causa Hotesur.

El ex contador se encuentra detenido hace poco más de un año en el marco de la causa Los Sauces, donde quedó procesado junto a Cristina Kirchner como parte de una asociación ilícita para lavar dinero a través de supuestas maniobras fraudulentas con el alquiler de inmuebles.

La prisión preventiva se ordenó porque el juez consideró que Manzanares buscó omitir medidas cautelares impuestas sobre empresas de los Kirchner que manejaban los alquileres. Al pedir que los mismos se depositen en una cuenta personal de un socio, Carlos Sancho, y no en la del Condominio que vino a reemplazar la Sucesión de Néstor Kirchner con el manejo de 25 propiedades, el juez Bonadio entendió que se estaban fugando fondos cautelados.