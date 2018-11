Cambiemos no logró quórum para el desafuero a Cristina Kirchner

El bloque de senadores de Cambiemos no logró su intento de sesionar para tratar el pedido de desafuero de la ex presidente Cristina Kirchner.

El presidente provisional de la Cámara alta Federico Pinedo confirmó la caída la sesión.

A pedido del oficialismo, Pinedo había convocado ayer a una sesión especial con el fin de tratar el pedido de desafuero y prisión preventiva contra la senadora del Frente para la Victoria.

Se trata del pedido elevado a la Cámara alta por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la Amia a través del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Sin embargo, el Bloque Justicialista, que mantiene su postura de rechazo a cualquier desafuero sin que haya condena firme, no facilitó el quórum para que se lleve a cabo la sesión. Solamente los legisladores de Cambiemos bajaron al recinto, acompañados por los peronistas Carlos Reutemann Lucila Crexell, pero no alcanzaron los 37 senadores para avanzar con la sesión.

Antes de dar por cerrada la sesión, Pinedo justificó el intento de Cambiemos y presentó sus argumentos en torno al pedido de desafuero.

Luego declaró: “Quiero dejar absolutamente claro que nuestra posición es que no somos parte de ningún pacto de silencio y que estamos en contra de que las cosas no se traten nunca para proteger a otros colegas. Queremos que quede claro que no estamos en eso y damos testimonio de eso”.

Pinedo, además, subrayó que desde el Senado se le habían enviado notas al juez y al Tribunal Oral Federal 8 y que se había consultado a expertos antes de buscar tratar en el recinto el pedido de desafuero de la ex presidenta.

“Se buscó garantizar absolutamente que la decisión se tomó sobre base judicial y que no hay persecución política, como sostiene un sector de la oposición”, sostuvo el presidente provisional del Senado. Esta iniciativa de Cambiemos se dio en medio de una discusión entre el oficialismo y parte el Bloque Justicialista y el resto de la oposición sobre la conveniencia o no de convocar a una sesión ordinaria para tratar algunos proyectos pendientes.

En el oficialismo sabían que era difícil conseguir el número para debatir, pero aún así mostraron intenciones de hacerlo antes de que venza el plazo de la solicitud de Bonadio. “La esperanza es lo último que se pierde”, dijo al respecto el macrista Esteban Bullrich.