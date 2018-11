Cuadernos: detienen a un ex ministro y a dos colaboradores

El ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, fue detenido ayer en la causa de los cuadernos de la corrupción, acusado de ser parte de la estructura de lavado de dinero en torno a los bienes del fallecido ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz.

La decisión fue del juez federal Claudio Bonadio, quien, además, ordenó apresar a un sobrino de Campillo, Gastón y a un gestor, Osvaldo Parolari, según informaron fuentes judiciales.

También se citó a declaración indagatoria para el jueves próximo a otros cuatro imputados (Gustavo Sergio Dorf, Marcelo Danes y Horacio y Leandro Llaneza), y se ordenaron allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, en localidades del norte del conurbano, Mar del Plata y las provincias de Santa Fe y Santa Cruz.

Campillo fue apresado en un hotel de la ciudad santafesina de Rosario por orden del juez y a pedido del fiscal federal Carlos Stornelli y se le dictó la prisión preventiva en el caso.

El ex secretario de Hacienda de Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner, ex ministro del área en la gestión de Daniel Peralta y ex funcionario nacional al frente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario está acusado de supuestas maniobras de lavado de dinero en base a los dichos de la imputada colaboradora Elizabeth Ortiz

Muñicoy, ex socia de Carolina Pochetti, la viuda del ex secretario del matrimonio Kirchner, Daniel Muñoz.

Por otra parte, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Nélida Caballero, la ex empleada del detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, por lavado de dinero de origen delictivo al no poder justificar dos millones de pesos ingresados a su patrimonio.