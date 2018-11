Anses rechazó la jubilación como vicepresidente a Amado Boudou

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) resolvió no otorgar la asignación mensual vitalicia que le correspondería a Amado Boudou por haber ocupado la Vicepresidencia de la Nación entre 2011 y 2015.

El organismo que conduce Emilio Basavilbaso se basó en dos dictámenes de la Oficina Anticorrupción y uno de la Procuración Nacional de la Nación para fundamentar la decisión.

Según la resolución interna de la Anses, el organismo indica que no se puede extender el beneficio de una asignación vitalicia a quien fue condenado por un delito y por lo tanto es cuestionable su “honorabilidad”.

En julio pasado, la Oficina Anticorrupción, que actúa como querellante en varios expedientes judiciales que involucran al ex vicepresidente, le pidió a la Anses que no le otorgara la asignación a Boudou. Entre los fundamentos, destacaron que al tratarse de una asignación graciable y sin carácter previsional se debe otorgar como contraprestación al honor y al mérito por el ejercicio del cargo.

Ahora, los abogados de Boudou tienen la posibilidad de apelar a la medida dispuesta por la Anses, en cuyo caso será la Justicia la que deberá emitir un veredicto en torno a la cuestión.