Un abogado pidió que no asuma Eduardo “Wado” de Pedro

Los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura asumieron ayer ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Rosenkrantz, quien a su vez, recibió un pedido del abogado ligado al macrismo Alejandro Fargosi, para que no permita la jura del diputado peronista Eduardo “Wado” de Pedro. El legislador finalmente tomó posesión de su cargo.

Fargosi pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia que declare la nulidad de la designación del diputado de Pedro (FpV) como miembro del Consejo de la Magistratura, por considerar que “se está violando la ley” que impide la reelección en ese cuerpo encargado de la selección y remoción de jueces.

“Si la Corte le toma juramento a De Pedro habrá jurado tres veces en cinco años, en un cuerpo donde la reelección está prohibida”, dijo a Télam Fargosi, ex miembro del Consejo en representación del colegio de abogados de Buenos Aires.

Por ello, reclamó que se le pida a la Cámara de Diputados “una nueva designación por la mayoría” en el Consejo de la Magistratura.

De Pedro, del Frente para la Victoria (FpV), “fue designado consejero titular para el período 2018-2022, lo que viola la ley” porque también “había sido designado para el período 2014-2018” .

No obstante, su queja fue desestimada y por la tarde de ayer asumieron en representación de la Cámara de Senadores los peronistas Miguel Ángel Pichetto y Ada Itúrrrez de Cappellini, que reemplazan a Mario Pais y Rodolfo Urtubey, y la senadora riojana de la UCR Olga Inés Brizuela y Doria, que suplanta al radical Ángel Rozas.

Por Diputados asumieron de Pedro y la massista Graciela Camaño, en reemplazo del kirchnerista Rodolfo Tailhade y el radical Mario Negri, por lo que el oficialismo pierde un lugar en el Consejo de la Magistratura.