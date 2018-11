CFK pidió crear un “frente social, cívico y patriótico”

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó las políticas llevadas adelante por el presidente Mauricio Macri, y aseguró que si bien es un gobierno “legal” porque fue votado por la gente, “sus políticas no tienen legitimidad porque no fueron convalidadas por nadie”. En su exposición en el Primer Foro Mundial por el Pensamiento Crítico, pidió empezar a pensar en un “frente social, cívico y patriótico que agrupe sectores que son agredidos por las políticas del neoliberalismo”.

“Nadie puede discutir que tenemos un gobierno legal, pero no hay legitimidad en políticas que no fueron convalidadas por nadie”, sentenció la senadora, al tiempo que señaló que “lo que se prometió en campaña luego no se cumplió”.

Durante su exposición, que duró casi una hora y media, la senadora también envió otro mensaje al Gobierno al afirmar que “la calle sigue siendo el escenario de la política y de las grandes transformaciones del país”, y “no las redes”.

Desde el escenario del microestadio de Ferrocarril Oeste, donde se desarrolla el foro organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), Cristina Fernández habló del neoliberalismo, categoría que le atribuyó al actual gobierno.

En este tono, pidió terminar con las categorías que “dividen”, como las “de derecha” y “de izquierda”, y empezar a pensar en un “frente social, cívico y patriótico que agrupe sectores que son agredidos por las políticas del neoliberalismo”.

“No puede ser la división entre los que rezan y los que no; es un lujo que no nos podemos permitir. En nuestro espacio hay pañuelos verdes y también pañuelos celestes, tenemos que aceptarlo y no llevarlo a la división de nuestro espacio”, sentenció.

“En Argentina, en 2015, no hubo una explicación de neoliberalismo en la campaña, a nadie se le dijo que iba a perder sus derechos, se les prometió reducir el impuesto a las ganancias, pero no que se iban a eliminar por ejemplo las conquistas del Pami”, dijo.

Agregó que el neoliberalismo, en tres años y medio de gobierno, “ha vuelto a endeudar al país” y juzgó que “hoy la Argentina vuelve a tener el cepo estructural que tuvo durante décadas, gracias a ese endeudamiento”.

“No hace falta ponerse a discutir de porcentajes de pobreza cuando se ve la cantidad de familias que hay durmiendo en las calles”, cuestionó la expresidenta.

Del foro también participarán el ex mandatario uruguayo José Mujica, el ex candidato presidencial del PT de Brasil Fernando Haddad, el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, entre otros.