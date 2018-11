Pérez Esquivel acepta dialogar con el Gobierno antes del G20

El premio Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Adolfo Pérez Esquivel, se mostró predispuesto a dialogar con el Gobierno sobre las tareas de seguridad y prevención que se desplegarán para la Cumbre del G20, aunque advirtió que le reclamará a la Rosada que "autorice las marchas" y que en ese marco "no haya violencia institucional".

"En primer lugar vamos a pedir que el Gobierno autorice la movilización que vamos a hacer, nosotros ya enviamos una carta para pedir permiso. En segundo lugar, exigiremos que no haya violencia de ningún tipo, ni institucional ni ninguna otra y que todo se realice en un marco pacífico", sostuvo Pérez Esquivel.

El dirigente se pronunció así luego de que el Ministerio de Seguridad, a través de la Unidad de Coordinación General que encabeza Gerardo Milman, lo convocara al diálogo para lograr "un acuerdo" tendiente a que puedan realizar protestas durante la Cumbre de Líderes del G20 pero de una forma que permita "aislar a los que quieren realizar acciones violentas".

La “contracumbre”

Pérez Esquivel fue el primero de los dirigentes en ser citado por la Casa Rosada, que también extenderá convocatorias a referentes de otras organizaciones sociales que marcharán contra la Cumbre de Líderes del G20.

Consultado sobre en qué columna marchará cuando se realicen las protestas previstas para el viernes 30 de este mes, en la primera jornada de la Cumbre, el dirigente dijo que "todavía se está conversando" pero adelantó que será en una en la que confluirán varias organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales.

Acerca de su participación del próximo lunes en la denominada "contracumbre" del G20 que encabezarán en Ferro las ex presidentas Cristina Kirchner y Dilma Rousseff, dijo que en realidad "ésa es la verdadera" cumbre.

"Vamos a participar organizaciones de todo el mundo, convocadas por Clacso (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). No somos la contracumbre, somos la verdadera cumbre, la del G20 es la contracumbre", sostuvo Pérez Esquivel.

La denominada "contracumbre", organizada por Clacso, se llama en realidad Foro de Pensamiento Crítico y además de Cristina Kirchner, Rousseff y Pérez Esquivel, asistirán los ex presidentes de Uruguay José Mujica; y de Colombia Ernesto Samper; además del actual el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera.