La CGT le transmitió su preocupación al FMI

En una reunión con la misión del FMI que se encuentra visitando el país esta semana, la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) advirtió sobre la “situación social dramática” en la que se encuentra el país. A la vez, le pidió al grupo liderado por el economista Roberto Cardarelli que se habilite el uso de los fondos del acuerdo Stand by para aumentar el financiamiento en programas sociales.

Es la segunda reunión que mantiene la CGT con los representantes del Fondo. En esta ocasión, voceros de la central obrera señalaron a NA: “Le transmitimos el panorama totalmente negativo y dramático que tiene la CGT sobre la situación social, y le expresamos que vemos un futuro no muy prometedor”.

El acuerdo Stand by entre el Gobierno y el FMI estableció que, en caso de ser necesario, se podrían destinar hasta $13.500 millones este año en gasto social, y hasta 0,2% del PBI en los próximos años de duración del convenio, que terminará en 2021.