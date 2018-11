José Mayans: “Es una vergüenza” el pedido de desafuero a Cristina Kirchner

El senador nacional del peronismo José Mayans ratificó ayer que no apoyará el desafuero de Cristina Kirchner y calificó como “una vergüenza” el llamado a sesión especial para tratar ese tema, promovido por Cambiemos en el Senado para el martes próximo.

“No nos vamos a prestar al show sobre Cristina Kirchner. Cuando tengan sentencia firme que vengan a pedir desafueros”, declaró el legislador, que integra el bloque conducido por Miguel Pichetto.

Mayans consideró que Cambiemos “necesita hacer el show de la lucha contra la corrupción y que Cristina vaya presa” y adelantó que en caso de prosperar el debate sobre el desafuero en la sesión convocada para el martes próximo no apoyará la propuesta.

“No voy a apoyar el desafuero a la ex Presidenta”, afirmó el senador tras conocerse el llamado a sesión para el próximo martes, en diálogo con AM 530.

Mayans estimó, además, que no ve posible que Cambiemos reúna el quórum necesario para debatir.

El desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner fue requerido por el juez federal Claudio Bonadio, que la investiga por la firma del Memorandum de Entendimiento con Irán para revisar la instrucción argentina de la causa por el atentado a la Amia. El senador oficialista Esteban Bullrich había anticipado que se iba a debatir el desafuero antes de que concluyan las ordinarias.