G20: refuerzan medidas de seguridad ante los últimos ataques en Buenos Aires

Ante los últimos atentados que sucedieron en la ciudad de Buenos Aires y de cara a la cumbre de presidentes dentro de 15 días, el presidente Mauricio Macri afirmó que el Gobierno actuará “con todo el peso de la ley; no vamos a aceptar este tipo de situaciones violentas de aquellos que han hecho estos intentos de atentado”.

Ante esto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó que se trataba de “casos de violencia extrema”, que el Gobierno iba a ser “absolutamente contundente en la aplicación de la ley” y que ambos hechos “tienen absoluta conexidad”.

La Cumbre del G20, que se realizará dentro de quince días en Buenos Aires, se convirtió en una “exigencia de organización” histórica para la Argentina que prepara un “escenario seguro, amigable y ordenado” para recibir a líderes mundiales que debatirán sobre el futuro del trabajo, infraestructura para el desarrollo y un futuro alimentario sostenible.

Así lo indicó el coordinador de la Unidad Técnica G20, Hernán Lombardi, al refererise a las cuestiones centrales del encuentro que se desarrollará el viernes 30 de noviembre y el sábado 1 de diciembre, con asistencia confirmada de Donald Trump, Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Theresa May, Angela Merkel y Xi Jinping, entre otros.

“La exigencia de organización para la Argentina es algo que no hemos tenido nunca en nuestra historia. Queremos brindar un escenario de excelencia para los huéspedes, en un contexto de austeridad y exhibiendo la diversidad de lo que somos”, señaló Lombardi.

El secretario del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos señaló, además, que el G20 se desarrollará en el marco de “un escenario amigable, ordenado, seguro, confiable para la construcción de consensos entre los líderes”. Asimismo, aseguró que será una cumbre “segura” pese a que, entre las “contingencias” evaluadas por los organizadores, figuraban las manifestaciones y protestas habituales en este tipo de encuentros mundiales.

“Todo el operativo de seguridad liderado por la ministra Patricia Bullrich está ya en posición de máxima tensión desde hace tiempo, y no por lo de ayer”, dijo Lombardi en relación a los atentados en el cementerio de Recoleta y en la casa del juez federal Claudio Bonadio en Belgrano. Lombardi anunció que el martes se realizará una conferencia de prensa para dar detalles operativos del esquema de seguridad que se desplegará con motivo de la Cumbre.

De acuerdo con lo explicado por el sherpa argentino Pedro Villagra Delgado y la encargada del canal de finanzas de la cumbre Laura Jaitman: “Será un G20 centrado en las prioridades de la gente, como viene diciendo el presidente Mauricio Macri”, afirmó Villagra Delgado. El funcionario precisó que, a unos quince días de la cumbre, los sherpas -representantes o negociadores de cada país- negociaban la redacción del documento final de la cumbre.

Entre los temas en los cuales aún no se arribó a un consenso figuran la problemática del cambio climático, el problema comercial, el fondo global del acero y la cuestión de las migraciones y los refugiados. “Será un comunicado corto, con un lenguaje comprensivo para todos y que pueda resonar entre la gente”, explicaron los funcionarios sobre el texto final de la cumbre.