Piden sesión especial en el Senado para tratar el desafuero de CFK

En lo que será la última semana de actividad en el Senado, Cambiemos solicitó una sesión especial para el martes 20 de noviembre a las 16 para tratar el desafuero de Cristina Kirchner pedido por el juez Claudio Bonadio en la causa que investiga el encubrimiento del atentado a la Amia a través de la firma del Memorándum con Irán.

El pedido, dirigido a la presidenta del cuerpo, Gabriela Michetti, fue firmado por Luis Naidenoff, Angel Rozas, Humberto Schiavoni, Silvia Elías de Pérez y Julio Martínez. A pesar de esto, en el oficialismo saben que será muy difícil que la sesión prospere porque necesitan dos tercios de la Cámara para comenzar el debate y, aún consiguiéndolos, no tendrán los votos necesarios -también los dos tercios- para desaforar a la ex presidente.

Si bien todo el bloque de Cambiemos votaría a favor, la postura de Miguel Angel Pichetto, presidente del bloque peronista, sigue siendo la de no quitarle los fueros a alguien que no tenga sentencia firme.