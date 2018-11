Jorge Triaca confirmó su renuncia y que su cargo “no tendrá reemplazo”

El secretario de Trabajo, Jorge Triaca, confirmó su salida del Gobierno ayer en una conferencia de prensa junto con Dante Sica, quien anunció que no tendrá reemplazo.

“Yo voy a asumir sus funciones”, afirmó el ministro de Producción y Trabajo destacando el fortalecimiento de su posición. En tanto, Triaca seguirá hasta el final de la cumbre del G20 y no descartó un próximo destino como embajador en el Vaticano, por su buena relación con el Papa Francisco.

“Es el momento de dar un paso al costado porque estos tres años me han dado la oportunidad de colaborar, pero también han sido momentos de mucha tensión, dificultad, en un ministerio donde permanentemente hay pujas. Uno entiende que tiene que encontrar su equilibrio en la vida familiar, personal, y ayudar desde el lugar que me toque”, aseguró Triaca.

De este modo, la Secretaría de Gobierno creada para el puesto de Triaca no existirá más y como secretario de Trabajo se mantendrá Horacio Pitrau, un hombre de su confianza.