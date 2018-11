El Gobierno insistió con reabrir la pista K en la causa contra Báez

La Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) apelaron ayer, por separado, la falta de mérito dictada a la ex presidenta Cristina Fernández en la causa por la denominada “ruta del dinero K”, en la que está detenido y es sometido a juicio oral el empresario santacruceño Lázaro Báez.

La apelación será resuelta por la sala II de la Cámara Federal porteña, el mismo tribunal que ordenó al juez federal Sebastián Casanello citar a la senadora y ex presidente a declaración indagatoria en esta causa, informaron a Télam fuentes judiciales.

Tras cumplir ese trámite, el juez dispuso la falta de mérito de Cristina Kirchner y ordenó nuevas medidas de prueba.

“Concurren elementos de convicción suficientes para vincular a la encartada (Cristina Fernández de Kirchner) con las maniobras y, en consecuencia, dictar su procesamiento”, advirtió la Oficina Anticorrupción en la apelación a la que accedió Télam.

Para ello, el organismo recurrió a la declaración del imputado colaborador del caso el asesor financiero de Báez, Leonardo Fariña.

“De diversos pasajes de la declaración de Fariña surgen indicadores que permiten dar crédito a la imputación que se dirige a la ex presidenta de la Nación”, sostuvo.

Por ejemplo, se recordó que Fariña sostuvo que tras la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, su viuda y por entonces jefa del Estado preguntó a Báez “si estaba sacando dinero al exterior”.

“Tal revelación es indicativa, por un lado, de que Fernández de Kirchner tenía vocación de dominio sobre los fondos dinerarios canalizados en el exterior por Lázaro Antonio Báez y personas de su entorno”, añade el escrito.

También es muestra, para la oficina a cargo de Laura Alonso, “de que sabía -o consentía- cuando menos en forma genérica, las maniobras de expatriación, ocultamiento y exteriorización”.