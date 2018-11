Stolbizer defendió la falta de mérito de Cristina

La ex diputada nacional y dirigente del GEN, Margarita Stolbizer, dijo que el juez federal Sebastián Casanello “tiene razón” en dictar la falta de mérito para la senadora Cristina Kirchner en la causa que investiga a la familia de Lázaro Báez por lavado de dinero.

El fiscal Guillermo Marijuan había imputado a Cristina Kirchner en la causa por la que se encuentra preso Báez, y los querellantes de la Unidad de Información Financiera (UIF) insistían con que fuera indagada y procesada.

Pero la semana pasada Casanello sostuvo que no hay pruebas para procesar a la ex presidenta en el caso por el que está preso Báez. Tampoco para sobreseerla. Por eso, dictó la falta de mérito de Cristina Kirchner y ordenó una decena de nuevas medidas para seguir investigándola.

En ese marco, Stolbizer se mostró de acuerdo con la decisión del juez. “En mi opinión, lo que el juez resolvió es correcto”, sostuvo. Y señaló que “no hay que cargarle a Cristina el sayo de todos los delitos”.