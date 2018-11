Aseguran que Jorge Triaca no irá a un “cargo consuelo”

El secretario de Trabajo, Jorge Triaca, formalizará hoy su alejamiento del Gobierno nacional en una conferencia de prensa que compartirá con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, pese a que su renuncia entrará en vigencia en los primeros días de diciembre, luego de la Cumbre de Líderes del G20 en Buenos Aires, con el objetivo de llevar adelante estas semanas una “transición ordenada”.

El Gobierno, a través de voceros de Producción y Trabajo, anunció para hoy al mediodía una conferencia de prensa conjunta entre Sica y Triaca en el microcine del Palacio de Hacienda.

Colaboradores cercanos a Triaca aseguraron a que “Dante le pidió a Jorge que lo siga ayudando y le garantizó que todo su equipo iba a poder continuar con sus funciones dentro del Ministerio”. “Sica sabe que llevamos tres años trabajando dentro del Ministerio de Trabajo y que sería una locura desactivarlo de un día para el otro, porque podría generar algún problema social importante. Nuestros mejores desempeños en la gestión fueron todos en el conurbano bonaerense”, señaló a esta agencia un amigo personal del funcionario saliente.

Según aseguran sus allegados, Triaca no aceptaría ningún “ofrecimiento consuelo” para ocupar otro cargo dentro del Gobierno y trabajará “desde afuera” en pos de leyes laborales.



Escándalo

El 2018 no fue un año bueno para el ex ministro de Trabajo. En enero se conoció un audio de WhatsApp en el que despedía con insultos a su casera, Sandra Heredia, a quien tuvo desde años contratada en forma irregular: “Sandra, no vengas, eh. No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda”, le dijo.

Luego de dar a conocer ese audio, Heredia reveló que su patrón también le había dado un puesto en el Sindicato de Obreros Marítimos que él había intervenido y tenía bajo su control. A esa revelación le siguieron otras que devinieron en una denuncia penal contra Triaca por presunto desvío de fondos de esa entidad gremial.

El escándalo por la casera no fue suficiente motivo para que el presidente Mauricio Macri lo sacara del cargo. Por el contrario, salió a ratificarlo.

El último hecho que lo sentó en el banco de suplentes tuvo que ver con las declaraciones juradas de los sindicalistas. El tema, sostienen algunos sindicalistas, como el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, fue prenda de negociación con la CGT la semana pasada.

En tanto, la diputada Elisa Carrió apunta a que se avance en investigar el patrimonio de los dirigentes sindicales e identifica a Triaca como un obstáculo en su camino.