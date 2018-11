Bono: el Gobierno otorgó a estatales $5 mil pesos y un 10% más de aumento

El Gobierno decidió ceder y otorgó una compensación paritaria para los estatales del 10%, además de un bono de fin de año similar al que recibirán los trabajadores del sector privado.

Con esta medida, el Gobierno contuvo el reclamo de Upcn, uno de los gremios con más afiliados en el sector público, pero no logró conformar a ATE, que analiza realizar una medida de fuerza “antes de fin de año”, según adelantó su jefe Hugo “Cachorro” Godoy.

La medida fue oficializada al cabo de la reunión que mantuvieron el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, y el secretario de Trabajo, Jorge Triaca; con el jefe de Upcn, Andrés Rodríguez, en el edificio de la Secretaría de Modernización.

Aunque se barajó la posibilidad de que fuera de 6 mil pesos para los trabajadores de menores ingresos, finalmente el bono será del mismo monto para todos los trabajadores, sin diferenciación de jerarquías ni de remuneración.

Según confirmaron fuentes oficiales, alcanzará a 140 mil trabajadores de la Administración Pública Nacional, por lo que demandará una inversión cercana a los 700 millones de pesos.

Este universo de trabajadores contempla personal de Presidencia, Ministerios y organismos descentralizados. En cambio, no incluye a los estatales provinciales y municipales, del Poder Judicial y del Congreso, ni tampoco de organismos como el Pami, Incaa, Anses, y de entes y empresas públicas, que tendrán una negociación aparte.

En tanto, otra vez volverá a quedar excluido del beneficio el personal político.

Además, decidió activar una cláusula prevista en la última paritaria firmada en junio, donde se acordó la posibilidad de una compensación ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que en el caso de los estatales, según el Indec, fue de 9,2 puntos en los primeros ocho meses del año.

Ibarra tomó nota de este dato y, frente al reclamo de la reapertura de paritarias que hicieron los gremios, ofreció un incremento del 10 por ciento en dos cuotas: 5% en diciembre, que se cobra rá en enero; y otro 5% en febrero.

Por otra parte, en las últimas horas volvieron a surgir versiones sobre un bono de fin de año para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, aunque desde el Gobierno negaron que se haya tomado una decisión.

Hasta el momento Macri no dispuso el uso de la “salvaguarda” del préstamo del FMI, $13.500 millones este año, para asistir a sectores vulnerables en el caso de una caída de los indicadores sociales, lo que ocurrió y se profundizará con el dato de pobreza que dará el Indec en marzo, según descuentan en la Rosada.

Mauricio Macri había anunciado un bono de $1.200 en septiembre y otro de $1.500 en diciembre. La eventual ampliación dependerá de la evaluación de Hacienda y Desarrollo Social.