Bullrich rechazó el alerta por “ataques terroristas”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó la advertencia a los viajeros del Reino Unido que alerta sobre posibles atentados terroristas en la Argentina.

En medio del operativo de seguridad por la cumbre de presidentes del G20 en Buenos Aires, el gobierno británico advirtió que "los terroristas posiblemente traten de ocasionar ataques en Argentina. Los ataques podrían ser indiscriminados, incluyendo lugares frecuentados por expatriados y viajeros extranjeros".

Si bien desde el Foreign Office dijeron que las advertencias no tenían nada que ver con el operativo del G20, lo cierto es que la alerta que se emitió generó algo de inquietud en Casa Rosada.

"No estamos de acuerdo con esa situación. En Argentina estamos siguiendo todos los acontecimientos que pueden suceder y esperemos que en estos días vuelvan a analizar la situación y den una marcha atrás con respecto a esa advertencia", afirmó Bullrich.

La ministra reconoció que en otras cumbres del G20 se han intentado "generar cuestiones de violencia", pero destacó que la Argentina está preparada para afrontar este tipo de incidentes.

"Tuvimos asesoramiento de los otros países del G20 y no estamos de acuerdo con la advice del Reino Unido. Estamos siguiendo todos los acontecimientos que pueden suceder y esperamos que vuelvan a analizar la situación", dijo e insistió: "No hay razones para esa alerta, esperamos que lo cambien".

Bullrich también descartó que la Argentina vaya a prohibir el ingreso de activistas durante la cumbre, que se desarrollará el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en Buenos Aires.

"No existe una lista ni de 2.000 ni de 4.000 personas que hayan sido activistas en otra parte del mundo. No hay derecho de admisión, aquí rigen las leyes normales de migración", afirmó la funciona ria. Y agregó: "Tampoco hemos intercambiado listados de inteligencia con ningún país".

La ministra explicó que no podrán a ingresar quienes tengan antecedentes o condenas penales.

La Argentina ya informó que para la seguridad de la Cumbre habrá 13.400 efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería, Prefectura y PSA, más la Policía de la Ciudad y la Policía de la Provincia de Buenos Aires (en Ezeiza) dispuestos en los tres anillos de seguridad que van a rodear Costa Salguero.

Desde la organización del G20, calculan que el evento concentrará unas 7.000 personas, entre ellas presidentes, ministros, funcionarios políticos y cerca de 2.500 periodistas.