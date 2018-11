Un fiscal pidió enviar a juicio a Amado Boudou por viáticos truchos

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió enviar a juicio oral al detenido ex vicepresidente Amado Boudou en una de las causas en su contra por falsa rendición de viáticos durante viajes al exterior, informaron fuentes judiciales.

En un dictamen de elevación a juicio entregado al juez federal Ariel Lijo, la fiscalía entendió que esa investigación ya está en condiciones de ser debatida en un juicio oral por el delito de "peculado", que prevé hasta diez años de prisión.

Boudou está preso condenado por delitos en la venta de la ex imprenta Ciccone Calcográfica, cuando era ministro de Economía.

Por rendición falsa de viáticos, también de sus viajes en la cartera de Economía, serán juzgados además su ex secretario privado Héctor Romano y el ex funcionario Guido Forcieri.

Todos fueron procesados por Lijo a raíz de distintos episodios en los que se detectaron rendiciones adulteradas de estadías en hoteles, pago de traductores y otras irregularidades en viajes a Europa.

Los acusados presentaron "declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos", dictaminó el fiscal y, en cuanto a Boudou, remarcó que tenía el deber de supervisar la rendición de "cuentas de esos gastos".

También se pasaron gastos de un intérprete en París por 3.300 euros, quien dijo que sólo percibió 1.900 euros por sus servicios, entre otras irregularidades.