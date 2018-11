Fuentes del Ministerio de Defensa, revelaron que “es probable que las unidades de búsqueda hayan pasado cerca y no lo hayan visto”. Si no se lo encuentra, afirman, es por las características del lugar, las condiciones del lecho marino y la propia estructura del submarino, que es un arma de guerra diseñada para no ser detectada.

“No puede estar mucho más lejos”, expresó el capitán de navío retirado Jorge R. Bergallo, cuyo hijo Jorge Ignacio es uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Bergallo padre es uno de los tres expertos submarinistas que integra la comisión de especialistas que analizan las causas de la tragedia y aclaró que el documento final todavía no fue entregado al Gobierno.

¿Eso es posible? “Puede ser. El fondo de mar es muy oscuro, son zonas rocosas, muy escarpadas. Los expertos no creen que esté en un lugar muy distinto a las zonas en que se lo busca”, señaló la misma fuente.

Así y todo, según explicó el capitán Bergallo al dar su impresión personal, los equipos de alta tecnología que viajan a bordo del Seabed Constructor -AUV y ROV- están capacitados para encontrar piezas metálicas de dos metros de diámetro.

Las señales que ubican al submarino en las áreas de búsqueda que exploró la empresa norteamericana Ocean Infinity, que el viernes próximo concluirá sin éxito las operaciones, son los registros que se fueron acumulando desde la última localización conocida del submarino, el informe de la Ctbto que detectó la explosión y la última posición de la comunicación satelital, aportada por la empresa Iridium.

A esos datos se suma el propio informe que el comandante del ARA San Juan, Pedro Fernández, transmitió en la mañana del 15 de noviembre de 2017, cuando en medio de un temporal reportó el ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación al tanque de baterías, lo que provocó un principio de incendio y lo llevó a descender “al plano 40 de inmersión para evaluar daños”.

Familiares de los 44 tripulantes expresaron su malestar por la decisión de suspender la búsqueda.