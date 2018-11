Los industriales se opusieron al pago de los $5000 extra

La Unión Industrial Argentina volvió a expresar algunas “diferencias” respecto a la implementación del bono de fin de año, que el Gobierno oficializaría en la semana a través de un decreto.

“Nosotros entendemos que si no se redacta adecuadamente, también terminarán percibiéndolo aquellos sectores que ya han indexado automáticamente con cláusulas gatillo, o que entre septiembre y octubre reformularon sus convenios colectivos y tomaron esas coberturas desde el punto de vista salarial”, afirmó Daniel Funes de Rioja en diálogo con Toma y Daca por radio Cooperativa.

El vicepresidente de la UIA además planteó la necesidad de “medidas complementarias” para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a financiamiento para costear el pago del bono.

“Estamos de acuerdo en el bono no remunerativo, pero es muy distinto el carácter relativo, sobre todo cuando las pymes hoy se financian a tasas muy altas”, señaló.

Días atrás, el ministro Sica adelantó que las pequeñas y medianas empresas podrán pagar el bono en más cuotas; una compensación no remunerativa de $5 mil en dos cuotas. La primera, correspondiente al mes de noviembre, se pagará en diciembre. La segunda, correspondiente a enero, se cobrará en febrero.

Desde el Ministerio de Producción, a cargo de Dante Sica, adelantaron que el decreto se publicará esta semana, e incluirá a todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado. Quedan excluidos los trabajadores públicos y los privados rurales y de servicio doméstico, que tiene regímenes especiales. Los trabajadores de sociedades del Estado como YPF, Aerolíneas y Télam tampoco están incluidos, precisaron en Producción.

La obligatoriedad del pago es algo que molestó al sector empresario, junto con el tema de suspender despidos.

“Estamos de acuerdo en la implementación de estas medidas y en desacuerdo en algunos aspectos de su implementación”, señaló.