Cristina mide a Kicillof, Magario y Martín Insaurralde en Provincia

Más allá del aval de la actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner ordenó la realización de una encuesta para medir la intención de voto sobre Axel Kicillof, Verónica Magario y Martín Insaurralde en la provincia de Buenos Aires, según trascendió ayer en medios metropolitanos.

Según trascendió, además para renovar su banca, Máximo Kirchner preferiría en los próximos comicios legislativos nacionales fijar residencia en la provincia de Buenos Aires y no en Santa Cruz.

“Axel es el que mejor mide. Básicamente porque retiene casi todo el voto de Cristina en la Provincia. Si la ex presidenta, proyectada, puede llegar a un 37 o 38 por ciento, Kicillof estará en 33 o 34. Muy bueno, pero no le alcanza para ganar. Vidal tiene un piso de 40. Con menos de eso, perdés”, analizaron desde la consultora encargada de la medición, según dio a conocer ayer un medio metropolitano.

Magario por su parte, deberá resolver la interna con el diputado nacional Fernando Espinoza, su antecesor y jefe político.

Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, cuenta con una campaña provincial en sus hombros, más allá de que haya terminado con derrota dura ante Sergio Massa, su gestión posee buena imagen y es ponderado por dirigentes macristas.