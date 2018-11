Casanello dictó la falta de mérito de Cristina Kirchner en la Ruta del dinero K

El juez federal Sebastián Casanello dictó falta de mérito de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la cual se investiga por lavado de activos y asociación ilícita al empresario santacruceño Lázaro Báez, en un caso denominado como la Ruta del dinero K, informaron ayer fuentes judiciales.

Asimismo, el juez le solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que aporte más información para determinar si hubo un vínculo entre el titular de Austral Construcciones y la ex mandataria.

Para el juez Correccional y Criminal 7, “no existe mérito suficiente como para procesar o sobreseer a Cristina Elisabet Fernández por los hechos por los que fuera intimada en la presente causa”, añadieron los informantes en base a su resolución.

Asimismo, Casanello solicitó la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a los fines de que se recabe toda la información relacionada a las firmas vinculadas con Báez, en especial la empresa Aldyne.

La investigación comenzó en abril de 2013, y la ex presidenta fue imputada por el fiscal federal Guillermo Marijuan después de la declaración brindada por Leonardo Fariña el 8 de abril de 2016 en carácter de imputado colaborador.

En abril de 2017, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó la convocatoria a prestar declaración indagatoria de Cristina Fernández, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner y Nelson Periotti (los ex funcionarios involucrados en la causa conocida como Vialidad.

En su fallo, Casanello sostiene que existen elementos sobre el lavado de dinero por parte de firmas vinculas a Baez, y advierte que la investigación sobre la ex presidenta no está clausurada, pero advierte que “debe profundizarse para acreditar la hipótesis introducida” de que Cristina Kirchner estaba implicada en estas maniobras.

“Por eso ordenaré medidas de prueba orientadas en ese sentido, que se sumarán a las que se encuentran en pleno curso”, reafirmó el magistrado en su resolución.

En la primera semana de febrero de este año, la Cámara Federal porteña le insistió a Casanello que defina la citación a indagatoria a la ex presidenta en la causa por lavado de dinero por la que fue detenido el empresario Lázaro Báez.

El tribunal de apelaciones se había expedido entonces ante las quejas presentadas por la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), que dependen del Gobierno, y habían solicitado la indagatoria de la ex presidenta y senadora en el marco de esta causa.