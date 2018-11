Prisión firme para ex secretarios privados de De Vido

La Cámara Federal de Casación dejó firmes ayer las prisiones preventivas dictadas a empresarios y ex funcionarios kirchneristas en la causa por los cuadernos de la corrupción, por lo cual seguirán detenidos a la espera de una decisión sobre sus procesamientos.

Ese tribunal también rechazó un pedido de excarcelación de Carolina Pochetti, la viuda del ex secretario privado del fallecido Néstor Kirchner, Daniel Muñóz, investigada por lavado de dinero, según la acusación de cobro de sobornos relatados en los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno.

La decisión del máximo tribunal penal del país recayó sobre José María Olazagasti, Rafael Llorens, Hernán Gómez y Walter Fagyas, todos ex funcionarios del kirchnerismo, y sobre los empresarios Gerardo Ferreyra, Raúl Vertúa, Juan Lascurain y Néstor Otero, según resoluciones firmadas por la sala I de Casación a las que accedió Télam.

“La Cámara evaluó correctamente en relación a José María Olazagasti, los riesgos procesales de entorpecimiento en la investigación”, sostuvieron los camaristas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone en el caso del ex secretario privado del también detenido Julio De Vido.

Otra indagatoria

El juez federal Claudio Bonadio citó ayer a Julio De Vido para ampliar su indagatoria en la causa de los cuadernos, a partir de nueva información surgida de las declaraciones de empresarios imputados.

El magistrado fijó la audiencia a De Vido el 13 de noviembre y para el mismo día citó además al también detenido ex secretario de coordinación del mismo ministerio, Roberto Baratta, jefe del chofer Oscar Centeno, el autor de los cuadernos.