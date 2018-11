Acusan a mapuches de vandalismo a maquinarias para obras de gas

Un supuesto grupo de mapuches vandalizó máquinas pertenecientes a la empresa constructora Contreras Hermanos que se encarga del proyecto del Gasoducto Cordillerano.

El incidente ocurrió el jueves a la madrugada, en ausencia de personal de la empresa. Hasta la fecha se desconocen los motivos, ya que se trata de una obra que permitirá conectar cerca de 22.500 usuarios a la red de gas.

Los incidentes habrían ocurrido en la localidad El Hoyo, en la Ruta 40, 90 kilómetros al norte de la comunidad mapuche Resistencia en Cushamen. “La empresa se encuentra juntando la documentación pertinente a las máquinas para realizar la denuncia policial”, contaron fuentes oficiales.

El incidente se da en momentos en que el Gobierno pretende presentar en pocas semanas las reformas de código penal en el Congreso de la Nación.

Las autoridades aún no confirmaron quiénes fueron los autores materiales del vandalismo. No obstante, remarcaron que en una de las máquinas aparece el símbolo de RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) pintado con aerosol. La empresa que tiene la concesión es Ieasa, ex Enarsa.

Se calcula que el costo de los daños es de aproximadamente USD 415.000 entre la retroexcavadora y la motoniveladora, que fueron destrozadas según pudo verse en las imágenes.

La obra de ampliación del gasoducto cordillerano tiene como objetivo incorporar nuevos usuarios a la red de gas natural y, de esta forma, conectar a la red a 14.000 barilochenses.

El total de la obra permitirá conectar cerca de 22.500 nuevos usuarios a 25 poblaciones de Chubut, Río Negro y Neuquén.