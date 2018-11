Con la defensa de Cristina, terminan las audiencias ante la Cámara Federal

La defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner expondrá hoy ante la sala I de la Cámara Federal porteña los argumentos por los cuales pide revocar el procesamiento de la senadora como supuesta jefa de asociación ilícita en la causa por los cuadernos de la corrupción.

Por otra parte, los fiscales del caso Carlos Stornelli y Carlos Rivolo apelaron la decisión del juez Claudio Bonadio de no permitir el uso de las declaraciones de los imputados arrepentidos en otras causas judiciales, según la presentación hecha ante la Cámara Federal porteña.

Los fiscales cuestionaron la negativa de Bonadio a entregar copia de las declaraciones de los imputados colaboradores de la causa a otros jueces federales que investigan supuesto pago de sobornos en obras públicas, vinculados principalmente al escándalo del Lava Jato brasileño y la empresa Odebrecht y sus asociadas argentinas.

Los fiscales apelaron esta decisión en queja directa ante la Cámara al considerar que hubo “arbitrariedad manifiesta” y que no está prohibido incorporar esas declaraciones a otras investigaciones, algo que argumentó el juez al rechazar pedidos de sus colegas.

“Las declaraciones de los arrepentidos son un acto público que goza de entera fe y una vez que es homologado pasa a incorporarse al expediente y constituye un documento público”, argumentaron.

“La decisión judicial de denegar la extensión de copias, frustra la finalidad de su existencia como tal y obstaculiza la finalidad del proceso penal”, expresaron.