Revés para Cristina en la causa por la “La Rosadita”

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un planteo que realizó la ex presidenta Cristina Fernández contra el fallo que rechazó el pedido de apartamento de los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens, por haber convocado a la senadora nacional a prestar declaración indagatoria en la causa “La Rosadita”.

La decisión fue de la Sala IV, integrada por el juez Gustavo Hornos de manera unipersonal, quien expresó que la decisión recurrida no podía ser revisada en esta instancia por no constituir una sentencia definitiva ni equiparable a tal por sus efectos, ni se verificaba la violación de la garantía de imparcialidad del juzgador.

“La recurrente no ha logrado demostrar fundadamente de qué modo se ve afectada la objetividad de los jueces integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal” así como tampoco “comprueba un concreto agravio de imposible o tardía reparación ulterior relacionado con la actuación de los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens en estas actuaciones”, añadió la resolución.