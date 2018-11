La causa de lavado de dinero sobre los bienes de Daniel Muñoz se unificó con la de los cuadernos

El juez Claudio Bonadio pasará a investigar la causa originada por el dinero que movió Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de Néstor Kirchner, para comprar y vender propiedades en Estados Unidos por más de 70 millones de dólares.

Su colega Daniel Rafecas, que había sido sorteado ayer para hacerse cargo de la causa tras el apartamiento del juez Luis Rodríguez, decidió enviarle el expediente para que se unifique el tema en la causa por los cuadernos de la corrupción, indicaron hoy fuentes judiciales.

“Se impone que sea un único magistrado quien lleve adelante la investigación de los hechos aquí ventilados, por lo que corresponde remitir las presentes actuaciones al Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 11, ello en aras de una mejor administración de justicia y celeridad procesal”, escribió Rafecas en el fallo.

De esta manera, Carolina Pochetti, viuda de Muñoz y presa; la arrepentida Elizabeth Ortiz Municoy y el aspirante a serlo, su ex marido Sergio Todisco, junto al detenido Carlos Cortez y los prófugos Carlos Gellert y Perla Puente Rosende, radicados en Estados Unidos, seguirán siendo investigados como miembros de la asociación ilícita que habrían encabezado la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro Julio De Vido para hacer dinero con los negocios del Ministerio de Planificación. Lo que está bajo análisis es si Pochetti y el resto armaron, junto al fallecido Muñoz, una estructura jurídica y societaria para lavar dinero.

La decisión de Rafecas viene a poner fin al capítulo que había abierto en Comodoro Py 2002 sobre quién investigaba los al menos 70 millones de dólares que Muñoz sacó del país a través de una estructura jurídica y societaria para comprar unas 17 propiedades en Nueva York y Miami, y luego venderlas en los últimos años para blanquear dinero.