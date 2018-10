Asesinaron a golpes en su casa a una empresaria en Mendoza

Una empresaria mendocina fue asesinada a golpes en su casa del municipio de San Martín y el principal sospechoso es su novio, 14 años menor. Ivana Milio (46), dueña de una funeraria, madre de tres hijos y separada, estaba en pareja con un joven de 32 años. El supuesto agresor, Julio Mendoza, escapó en su auto y continúa prófugo.

La hija de la empresaria, una nena de 12 años, fue quien encontró el cuerpo de su madre con visibles golpes y mucha sangre alrededor en una habitación de su casa en el barrio Solares del Centro, cercano a la terminal de ómnibus de San Martín, a 50 kilómetros de la capital mendocina.

La mujer y su hermano Cristian eran propietarios de la principal empresa funeraria de esta comuna de la Zona Este mendocina. Su padre, Salvador Turo Milio, ya fallecido, fue parte de la generación que dio expansión a la empresa familiar con 80 años de actividad.

De acuerdo con el relato de los investigadores, el crimen fue descubierto pasadas las 20 del domingo, cuando la hija de la mujer regresó a su casa después de jugar en lo de unos amigos. Como su madre no respondía al llamado en la puerta, la nena trepó una pared medianera y accedió por un patio. Al ingresar a la casa, en la habitación principal, encontró a su madre muerta en medio de un charco de sangre.

El cuerpo de Milio tenía visibles golpes en la cara y se aguardan las pericias forenses para conocer cómo y a qué hora aproximada ocurrió su muerte. La Policía de Mendoza busca al presunto agresor, que era su novio. Testigos aseguran que el hombre escapó en un Ford Focus, que pertenecía a Milio. El auto, de color gris, fue encontrado en el cruce de calles Guajardo y ruta 50, a unos 25 kilómetros de la casa de la víctima. El baúl tenía manchas de sangre, que serán analizadas.

Los vecinos comentan que la pareja mantenía una relación conflictiva. “Describen al novio como una persona violenta, que en alguna oportunidad se escondió en una acequia para vigilar a la mujer”, contó el periodista Walter Gatica, corresponsal en San Martín del Canal 9 de Mendoza. Sin embargo, el comisario Facundo Quiroga, de la comisaría 14 de San Martín, aseguró que no hay denuncias de violencia previa de la pareja en esa jurisdicción.

El sospechoso tenía residencia en Palmira, una localidad vecina a la que vivía Milio, y se dedicaba a trabajos de metalurgia. La Policía realizó en la madrugada un allanamiento en la vivienda del hombre, pero no lo encontró. Continúa el operativo policial en la búsqueda del principal sospechoso de un nuevo caso de femicidio que conmueve a la provincia cuyana.