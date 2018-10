Pymes critican el Presupuesto

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) criticó el proyecto de Presupuesto 2019 al argumentar que promueve una "política que va a achicar el mercado interno" y advertir que representa "la consagración del ajuste como forma de bajar la inflación".

El presidente de la entidad, Eduardo Fernández, cuestionó así a la iniciativa oficial que, tras la media sanción en Diputados, comenzará a ser debatida en el Senado el lunes con la presencia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Consideró que el proyecto implica "una política que va a achicar el mercado interno", mientras aseguró que reflejará "la consagración del ajuste como forma de bajar la inflación y lograr un déficit cero".

"No vamos a contar con programas activos por parte del Estado ni para formación de empleados ni para promoción de industrias", se quejó Fernández. Además, argumentó que el sector pyme se encuentra bajo una "presión fiscal confiscatoria".

"Se nos ataca por todos lados", aseguró y señaló que los diputados y senadores que aprueben el Presupuesto deberán ser "recordados como legisladores que aceptaron un Presupuesto impuesto por un organismo internacional de crédito y no lo discutieron soberanamente".

En ese escenario, analizó que "la única salida que le cabe a los sectores productivos y de trabajo es manifestarse en la calle y con unidad".

"Los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y economías sociales no tienen futuro, si no cambia este modelo", sostuvo.

De ese modo cuestionó que la administración de Mauricio Macri promueve "políticas de destrucción" y pidió una oposición que pueda "incentivar la demanda interna y que devuelva equidad a jubilados, trabajadores y profesionales".