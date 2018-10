Bonadio no investigará a La Cámpora por las coimas

El juez Claudio Bonadio envió a sorteo para que otro magistrado investigue la derivación del caso de los cuadernos que involucra al diputado nacional por el Frente para la Victoria Máximo Kirchner, a otros integrantes de la organización kirchnerista La Cámpora y demás imputados.

El juez, según fuentes judiciales, tomó esa determinación luego de completar las indagatorias de Kirchner, los diputados nacionales por el Frente para la Victoria Eduardo de Pedro y Andrés Larroque, el ex secretario de Justicia Julián Alvarez y el legislador provincial por el Frente Amplio Justicialista de Buenos Aires, José Ottavis, entre otros imputados en la causa. Bonadio había llamado a indagatoria a los dirigentes de La Cámpora después de la declaración como arrepentido del ex secretario de Obras Públicas José López. El ex funcionario confesó ante Carlos Stornelli haber recaudado dinero negro proveniente de empresarios de obras públicas.

El ex secretario de Obras Públicas había situado a Ricardo Ivoskus (San Martín) y Enrique “Japonés” García (Vicente López) en una reunión donde se pidieron fondos para la campaña de 2013.

En ese mismo grupo, Bonadio colocó al empresario de medios de comunicación Sergio Bartolomé Szpolski, quien fue indagado en la causa. Szpolski apareció en anotaciones que hizo Martín Larraburu, ex el secretario privado del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, como receptor de dinero para campañas electorales. Varios de los dirigentes habían recusado al juez Bonadio, quien decidió que el capítulo de los fondos derivados a agrupaciones kirchneristas debe ser investigado por otro magistrado federal.

López había declarado como arrepentido: “En el año 2015, faltaban dos días para un acto y movilización en Plaza de Mayo y me pide una reunión el Cuervo Larroque y me dice que necesitaba para el día siguiente cinco millones de pesos. Le dije que no tenía que hablar conmigo sino con De Pedro, se fue enojado, yo inmediatamente pedí una reunión con De Vido y me dijo que había hecho bien. A través de José María Olazagasti le pasábamos financiamiento a De Pedro. De Vido decía que teníamos que seguir la relación con él porque tenía buena relación con un sector de la justicia, me refiero a Justicia Legítima, según me decía De Vido”.

Según explicaron fuentes judiciales, en el caso iniciado por las anotaciones del chofer Oscar Centeno se investiga a quienes pagaron y a quienes recibieron coimas. Y que el relato de López y Larraburu sobre los aportes de dinero para La Cámpora podría ser considerado una infracción de tipo electoral.