Excarcelaron a la única arrepentida que estaba detenida por los cuadernos

Elizabeth Municoy, detenida desde el domingo pasado en la causa de los cuadernos de las coimas, fue aceptada por el juez Claudio Bonadio como arrepentida después del acuerdo de colaboración firmado ante la fiscalía de Carlos Stornelli. La nueva “arrepentida” está señalada de ser la supuesta testaferro del ex secretario K Daniel Muñoz y de su viuda, la detenida Carolina Pochetti. Tras la homologación el juez le otorgó la excarcelación.

Junto a su ex marido, Sergio Todisco, habrían armado una estructura de sociedades en Miami para comprar propiedades en condominios y shoppings con los fondos que recolectaba Muñoz de los sobornos. Es la hipótesis que investiga el juez Bonadio.

Según fuentes judiciales, Municoy dio detalles de las operaciones que realizó para Muñoz y Pochetti.

Municoy llegó esta jueves por la mañana a Comodoro Py y buscaba que la acepten como imputada colaboradora. Su ex marido ya declaró como arrepentido el lunes pasado, pero el juez Claudio Bonadio aún no lo homologó. Todisco admitió operaciones de adquisición de bienes con su empresa y dijo que a Muñoz “siempre lo conocí como empresario”, pero agregó que nunca supo “el origen de los fondos” aplicados a las maniobras investigadas y que responden a movimientos de fondos en el exterior.

Según se pudo saber, Todisco cargó mayores responsabilidades sobre Municoy. Mismo esquema utilizó su ex esposa al señalar que a la cabeza de los negocios se encontraba su entonces pareja.

Este jueves también fue detenido Carlos Temístocles Cortez, otro de los implicados en la banda que ayudó a ocultar los bienes de la corrupción que manejaba Muñoz. Lo detuvieron en Ezeiza, cuando volvía de Miami.

La sospecha de la Justicia es que la banda seguía operando en la actualidad para lavar los fondos de la corrupción. Creen que Cortez habría viajado a los Estados Unidos para ocultar bienes.

La Justicia detectó fondos y propiedades vinculadas a Muñoz y Pochetti por 73 millones de dólares y con estas detenciones e inhibiciones que ordenó en el expediente busca recuperar parte de ese dinero.