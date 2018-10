El FMI enviará 24.400 millones de dólares hasta marzo de 2019

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció ayer que aprobó la ampliación del acuerdo stand by de créditos para Argentina por 56.300 millones de dólares y adelantó que desde la semana próxima comenzará a desembolsar fondos hasta completar unos 24.400 millones de dólares en cinco meses.

En la reunión de ayer para analizar el crédito otorgado a la Argentina, el Directorio avaló el nuevo acuerdo “que incrementa el acceso hasta aproximadamente USD 56.300 millones”, en lugar de los 50.000 millones de dólares del primer plan acordado el 20 de junio, informó el organismo a través de un comunicado.

Estos 56.300 millones de dólares se convirtieron en la mayor operación de crédito en su tipo que realizó el FMI, si bien estuvo un poco por debajo de la cifra de USD 57.100 millones que se había hablado a comienzos de septiembre.

El Directorio aprobó también la primera revisión de las cuentas del Estado argentino, lo cual le permitirá al Gobierno “obtener aproximadamente USD 5.700 millones (DEG 4.100 millones), lo que eleva los desembolsos desde junio hasta aproximadamente a USD 20.400 millones”.

El FMI destacó que el Gobierno argentino ha solicitado “usar este financiamiento del FMI como apoyo presupuestario”.

Luego de conocerse la información del FMI, fuentes del Ministerio de Hacienda y del Banco Central explicaron que el Gobierno recibirá USD 24.400 millones en los próximos cinco meses, desdoblados en 5.700 millones la semana que viene, 7.700 millones en diciembre y 11.000 millones en marzo de 2019.

De esta manera, de acuerdo a los vencimientos de deuda que debe afrontar la actual administración, se prevé que el presidente Mauricio Macri finalice su mandato con un excedente de entre USD 10.000 y USD 15.000 millones respecto a los vencimientos pautados para esta gestión.

En un encuentro con la prensa, las fuentes adelantaron aspectos de la política monetaria y fiscal de cara al futuro, en consonancia con la ampliación del acuerdo stand by firmado con el FMI.

Los funcionarios explicaron que la secuencia de desembolsos “seguiremos pagando vencimientos de deuda y gasto fiscal. En este contexto, a medida que cumplamos las metas (monetaria y fiscal) acordadas llegaremos a fin del año que viene con un excedente de entre USD 10.000 y USD 15.000 millones respecto a los vencimientos”.

Para acceder al crédito, el Gobierno se comprometió a lograr el equilibrio fiscal el año próximo, y un superávit equivalente a 1% del PBI para el año próximo.

Para alcanzar esa meta, entre otras medidas, se aplicó un fuerte recorte en las erogaciones del Estado, al tiempo que se incrementaron varios impuestos.

De manera paralela, se decidió que no aumentará la emisión de dinero hasta junio del año próximo, y que el dólar flotará, sin intervención oficial, en una banda de entre $34 y $44, que aumentará 3% de manera mensual, para que no se retrase el tipo de cambio.

Así, con un tipo de cambio mas bien elevado, se busca alentar las exportaciones, deprimir las importaciones, e ir logrando que Argentina obtenga superávit comercial, que se sume al fiscal, añadieron las fuentes.

El FMI irá supervisando el cumplimiento de las metas acordadas y para eso designó a Trevor Alleyne como su representante en Argentina. El economista jamaiquino se instalará en la city porteña en noviembre y el Fondo abrirá una oficina en Buenos Aires.