Para gastar con débito ahora el importe mínimo será de $100

El Gobierno subió de 10 a 100 pesos el monto mínimo para pagar con tarjeta de débito en todos los comercios. También habilitó nuevos medios de pago electrónico que podrán aceptar los vendedores que realicen operaciones con consumidores finales, como por ejemplo el uso de códigos QR o billetera electrónica.

Además, se resolvió que los dispositivos deberán admitir el cobro mediante todas las tarjetas de débito de las redes a las que estén adheridas las entidades financieras. Es decir, por ejemplo, que un comercio no podrá aceptar sólo Visa Electrón y rechazar Maestro o viceversa. Todas las tarjetas deberán ser aceptadas.

La resolución aclara que los comercios deberán aceptar todos los medios de pago “excepto cuando el importe de la operación sea inferior a 100 pesos”. Hasta ahora este piso era de 10 pesos. “Este gasto mínimo no es obligatorio. Los comercios que quieran cobrar menos de cien pesos, podrán hacerlo. El aumento responde a que había que buscar un piso más razonable para un país que tuvo inflación de 2002 en adelante”, dijeron desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Agregaron que en muchos países del mundo existe el piso mínimo para pagar con débito. “Pero no habiendo inflación en la mayoría de los países, es un tema que no representa un condicionante de ningún tipo”, destacaron.

Sin embargo, referentes de asociaciones de consumidores plantearon sus reparos: “Yo no lo comparto, creo que se debe dejar los diez pesos como estaba antes. Si en el exterior te miran con cara rara cuando pagás con efectivo. Está mal. Y hay que prestarle atención a la noche. Mucha gente a la noche, por seguridad, no se maneja con efectivo”, dijo Sandra González, de Adecua.