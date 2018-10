El Presupuesto se definía esta madrugada en la Cámara baja

Con más de 12 horas de debate, continuaba anoche la discusión en la Cámara de Diputados de la Nación para tratar el Presupuesto 2019, una sesión especial por el quórum otorgado por un sector del justicialismo, ante la negativa al tratamiento expresada por sectores de la oposición kirchnerista y aliados, y una pujante insistencia de Cambiemos.

El diputado oficialista Luciano Laspina afirmó ayer que para “reducir la pobreza tiene que haber equilibrio de las cuentas públicas” y sostuvo que el desafío político que “tenemos los que vamos a votar este presupuesto es decirles a los argentinos que esta crisis que estamos sufriendo no es una más, y que vamos a hacer lo posible para que sea la última”, al exponer en la sesión sobre el cálculo de gastos y recursos.

Por su parte, el diputado y ex ministro de Economía del kirchnerismo, Axel Kicillof, anticipó su rechazo al proyecto, al que calificó como “una vergüenza del último año de gobierno de Mauricio Macri”. Al hablar en el recinto sostuvo que “estamos ante un Presupuesto absolutamente vergonzoso” y lo consideró “invotable”.

A su vez, el diputado massista Marco Lavagna aseguró que “pasamos de la fiesta populista a la fiesta populista financiera y lo vamos a pagar”. Y subrayó que el argumento de la herencia recibida “ya no aplica luego de más de tres años de gestión” del gobierno de Cambiemos.

Minutos antes del inicio de la sesión en la Cámara de Diputados, Victoria Donda, del flamante bloque “Red por la Argentina”, ingresó con una gigantografía de Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, en la que se la ve sonriente y luciendo la banda presidencial argentina.

“Las condiciones del Presupuesto no las puso el FMI, las puso el Estado argentino y la fecha de debate ya estaba acordada desde hace más de un mes”, respondió el jefe del bloque oficialista, Nicolás Massot, quien dijo tomar esas críticas “como un slogan” de la oposición.

Previo a ese episodio, hubo otra polémica cuando la diputada kirchnerista Mayra Mendoza puso una bandera de Estados Unidos en el hemiciclo y repartió banderas estadounidenses, a modo de ironía, y generó un reclamo del presidente del cuerpo, Emilio Monzó, para que se respete al Congreso Nacional.

Estaba previsto al cierre de esta edición que los legisladores finalmente voten después de las 4.