Bonadio pidió investigar vuelos para llevar diarios a Santa Cruz

Con el procesamiento de los ex secretarios privados y colaboradores de los gobiernos kirchneristas, el juez Claudio Bonadio reclamó que se investiguen los vuelos a Santa Cruz en los que solo se trasladaban diarios. La sospecha es que se hayan malversado fondos.

En función de algunas declaraciones tomadas por Bonadio, se determinó que “durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se realizaban vuelos en avión con el único fin de llevar los diarios a los nombrados desde esta ciudad a las ciudades de Río Gallegos y El Calafate, como así también otros elementos que no se encontraban relacionados con la función pública”, indicó en la resolución judicial el magistrado.

Por eso, requirió que la Cámara efectúe el correspondiente sorteo y se abra una investigación paralela al respecto, para corroborar si se cometió el delito de malversación.

Los testimonios se sumaron a otros que consideró Bonadio para procesar a un grupo de colaboradores ante supuestos traslados de fondos al Sur. En esa lista se incluyó a los ex secretarios privados Roberto Sosa, Fabián Gutiérrez y Daniel Álvarez y al ex jardinero Ricardo Barreiro.