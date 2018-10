Resaltaron que las altas tasas de los plazos fijos desalientan la demanda de dólares

El presidente del Bcra Guido Sandleris confirmó ayer que la política de altas tasas de interés que aplica la institución y la estrategia de no emitir pesos, persistirá hasta tanto no se perciban claras señales de baja sostenida de la inflación.

En una conferencia de prensa el presidente de la institución presentó el Informe Mensual de Política Monetaria (Ipom) de octubre junto a los directores de la entidad, el funcionario resaltó los claros avances observados en la primera mitad de octubre.

Como primer análisis dijo que “la alta inflación de septiembre pone en evidencia el desafío que enfrenta, sobre todo porque octubre también será un mes con alta suba de precios, pero probablemente resulte algo menor, aunque las tasas interanuales seguramente seguirán en alza hasta diciembre, y eso es lo que reflejan las expectativas de mercado”.

Una vez más la autoridad monetaria atribuyó ese fenómeno, que se tradujo en recesión, a tres factores: la herencia del gobierno anterior; shocks externos y la sequía; errores propios.

Eso llevó, dijo Sandleris, a “replantear el esquema monetario de abandonar el sistema de metas de inflación ir a un régimen más simple de “Base Monetaria cero” para que no repitan los episodios negativos de los meses anteriores”.

Y concluyó que “el plan monetario es sustentable por tres razones: porque se parte de un tipo de cambio real alto y competitivo; la situación patrimonial del Bcra ha mejorado al decidir no financiar más al Tesoro Nacional; y porque está disminuyendo la proporción de los pasivos remunerados”.

Por otro , en referencia al nuevo esquema monetario, Guido Sandleris destacó que “en las primeras tres semanas se ha observado una disminución de la base monetaria, es decir se está sobrecumplimiento el objetivo cero hasta el 22 de octubre, en comparación con igual período del mes previo, y aún más si se agrega el efecto de la suba de los encajes bancarios en el mes anterior”.