Macri salpicó a Moyano con una denuncia de “manejo mafioso”

“No podemos tener un costo logístico del doble del de la región. No podemos seguir con un manejo mafioso del sistema logístico”. La frase salió de la boca del presidente Mauricio Macri y tiene un destinatario claro: Hugo Moyano.

El del presidente no es un cuestionamiento casual. Apuntó al dirigente camionero horas después de que Hugo Moyano acusara al Gobierno de presionar al juez Luis Carzoglio para que haga lugar al pedido de detención de su hijo Pablo Moyano en la causa en la que se investiga una presunta asociación ilícita en Independiente.

Macri cerró este viernes el coloquio de Idea, en Mar del Plata y, entre otras cuestiones, insistió con la necesidad de avanzar en la reforma de la legislación laboral.

“Metimos lo de la ART, pero no alcanza”, señaló. “Muchos me dicen ‘no me animo a tomar una persona’. Por eso convoco a los gremios a que nos sentemos y hagamos cosas inteligentes para nuestra gente. No debe haber habido presidente más preocupado que yo para la generación de empleo”, insistió el Presidente.

Ese fue uno de los momentos en los que el jefe de Estado elevó un poco el tono de voz y, con un discurso enfático, remarcó la necesidad de “evitar que las mafias hagan del litigio una forma de vida”.

“Me enojo cuando dicen que la pyme es buena y la empresa grande es mala. El país va a crecer cuando las pymes vayan a medianas y las medianas sean grandes. Hay que crecer y son las batallas que hay que dar. Se están nombrando montones de jueves nuevos en el foro laboral y la manera de proteger a los trabajadores es evitar que las mafias hagan del litigio una forma de vida”.

Aseguró Macri que “excepto por el secuestro, estos fueron los peores meses” de su vida.

“He tomado esta responsabilidad como un gran honor, pero sé la angustia que están viviendo los argentinos estos meses y la angustia de todos es la mía también”, señaló.

Y rescató que “estamos empezando a salir mucho más fortalecidos”.

“Es como decía mi abuela: lo que no mata fortalece. Acá estamos, habiéndola pasado realmente mal y agradeciendo a los argentinos por el nivel de madurez, crecimiento y tranquilidad. Se pronosticaban corridas bancarias y no pasó. Para cambiar la historia no hay atajos. Tenemos que demostrar que esta vez va en serio”, señaló Macri.