Tras el pedido de juicio, Daniel Scioli se mostró con “tranquilidad absoluta”

Luego de que el fiscal Alvaro Garganta pidiera que sea enviado a juicio oral por recibir dádivas, el diputado nacional del peronismo Daniel Scioli aseguró que tiene “tranquilidad absoluta” y que durante su mandato hizo “todo como correspondía”.

“Tengo tranquilidad absoluta; hicimos todo como correspondía hasta el última día de nuestro mandato al frente de la Provincia”, aseguró Scioli en diálogo con Radio con Vos.

A la vez, el ex candidato presidencial del kirchnerismo denunció que “se busca callar a las voces críticas”. “Pero después de sacar tantos votos yo no puedo decir lo que quiere la Justicia. Sigo firme en mi postura”, agregó.

Por otra parte, Scioli no descartó volver a ser candidato a presidente el año que viene.

“No guardo ningún tipo de rencor ni bronca para con La Cámpora”, dijo sobre la última campaña, y aseguró: “Si yo siento como sentía en 2015, y estoy seguro de poder hacer un gran trabajo y revertir esto, yo como cualquier dirigente que tenga la convicción tendré que ir a competir a unas Paso”.

Sobre su presencia en el acto del 17 de octubre en Tucumán consideró que “era una oportunidad para poder agradecer al pueblo tucumano el apoyo que recibí de parte de ellos en su momento”.