Acusaron a un juez de intervenir a favor de un delincuente en pleno operativo

Un juez y un abogado protagonizaron el martes una pelea con policías en la zona céntrica de Mar del Plata, que terminó con el primero repudiado por los uniformados y testigos en el lugar por “garantista”, y con el segundo demorado.

El abogado Claudio Spinelli fue reducido en forma violenta y el juez Humberto Noel, del fuero laboral, se retiró del lugar tras el incidente y de haber sido increpado tanto por policías como por transeúntes, que lo calificaban de “garantista”, “corrupto” y “vergüenza nacional”.

El incidente comenzó cuando los policías acudieron por una denuncia al 911 sobre la presencia de un hombre en actitud sospechosa frente a una sucursal de Banco Bbva Banco Francés.

Cuando los uniformados se acercaron a identificar al hombre, Spinelli intercedió y se generó un incidente, en el que hubo insultos especialmente por parte del letrado. Entonces, los oficiales redujeron al abogado, pero el hombre al que iban a interrogar se escapó.

Minutos después, mientras el letrado estaba en el piso y denunciaba la presión asfixiante de uno de los policías, apareció el juez Noel que intentó mediar en favor del abogado, de acuerdo con lo publicado por la agencia NA.

En un video que filmó un transeúnte se puede ver a uno de los policías discutir en duros términos con el magistrado, a quien acusa de haberlo amenazado con hacerle perder el cargo. “Usted es una vergüenza para la nación si es juez. ¿Encima me quiere hacer echar de la Policía? Váyase”, dijo el policía.

Más tarde el juez Noel declaró que en el incidente no actuó como juez sino “como ciudadano”, en el momento en el que vio cómo le pegaban una paliza “a un reconocido abogado de Mar del Plata”.

“Yo salía del banco para ir al tribunal, vi a una persona a la que estaban golpeando e intervine. Esta persona me pidió auxilio y yo intenté calmar la situación”, indicó.