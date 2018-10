Carrió : las fuerzas “engañan” a Bullrich

La diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, consideró que hay sectores de las fuerzas que están “engañando” a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en materia de lucha contra el narcotráfico.

En el marco de una entrevista con el canal de televisión La Nación+, el periodista José del Río le preguntó si había bajado la cantidad de droga en la calle y Lilita lanzó uno de sus dardos: “Bajó un poco, porque hay una actitud distinta de la ministra de Seguridad, pero creo que hay sectores de las fuerzas que la están engañando. Le ponen droga para que ella la encuentre, pero el negocio sigue”.

En esa línea, Carrió señaló que los responsables son sectores de Prefectura y de Gendarmería. “Están haciendo el negocio, pero le entregan una parte porque dicen que están luchando”.

Además, la legisladora ilustró el supuesto problema con una experiencia personal: “Yo estuve en el norte, con varias recorridas, y en ningún momento me paró un control. Ni uno solo me paró”. Cuando el periodista le consultó si no había sido frenada por tratarse de ella, Carrió explicó que viajaba en un auto polarizado y blindado.