Bienes Personales: el Ejecutivo gestiona un proyecto con nuevas alícuotas

El proyecto oficial de reforma de Bienes Personales fue presentado en la Cámara de Diputados e incluye un alza progresiva de la alícuota a medida que aumenta el patrimonio, mientras casi duplica el mínimo no imponible, que pasa de $1.050.000 a $2.000.000.

El proyecto forma parte de la adenda fiscal firmada por 18 gobernadores, la cual estipula la suspensión de la cláusula del Consenso Fiscal 2018 que pautaba el compromiso “de no crear nuevos impuestos nacionales sobre el patrimonio ni incrementar la alícuota del Impuesto sobre los Bienes Personales”.

Ahora se propone que a partir del 2019 la base no imponible pase de $1.050.000 -correspondiente al 2018- a $2.000.000 en 2019.

Alícuotas (a pagar sobre el excedente)

-Bienes inferiores a

$2.000.000 quedan eximidos

-A partir de $2.000.000, la alícuota será del 0,25%

-Entre $5.000.000 y $20.000.000, la alícuota subirá al 0,5%

-Las sumas declaradas superiores a $20.000.000 tendrán la mayor alícuota, de 0,75%

Así, el Gobierno retrocedió en su proyecto original para que Bienes Personales, denominado “impuesto a la riqueza”, desapareciera en 2019. El artículo 70 del proyecto de ley de blanqueo y reparación histórica 27.260 que se sancionó en 2016 planteaba alícuotas decrecientes hasta su eliminación total en 2019.