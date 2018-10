La divisa estadounidense retrocedió 50 centavos a $37,10

Con el mercado atento a un nuevo megavencimiento de Lebac, el dólar cedió ayer 43 centavos a $37,10, su menor valor en más de un mes y medio, en bancos y agencias de la city porteña, según un promedio.

Aunque en algunos bancos perforó el piso de los 37 pesos, el resultado de la rueda cambiaria de ayer es un valor que no se observaba desde el 29 de agosto, según refirieron medios metropolitanos.

Una de las razones por las cuales se desinfló el dólar fue que el Banco Central colocó $132.119 millones en Letras de Liquidez “Leliq” a siete días, con un rendimiento promedio del 72,198 por ciento anual. La tasa máxima de corte se ubicó en el 73,92% anual.

Así, el Banco Central continuó con su estrategia de reducción del stock de Letras (Lebac), que asciende a casi $341.000 millones, de los cuales 12%, según la autoridad monetaria, está en poder de entidades bancarias y el resto en manos de entidades no bancarias como ser fondos comunes de inversión, empresas, individuos y no residentes.

El vencimiento original era de $255.807 millones, pero ahora la autoridad monetaria estima que se ha reducido a $231.000 millones.

En ese marco, la entidad que conduce Guido Sandleris ofreció un monto de Lebac a los inversores no bancarios de entre $100.000 y $150.000 millones, o sea, inferior al vencimiento de sus tenencias.

Para hacer frente el desafío de evitar que los pesos que queden en el mercado vayan a presionar al mercado cambiario, el Ministerio de Hacienda realizará hoy una licitación de Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos, en el marco de la estrategia que viene llevando adelante junto al Central para secar de liquidez la plaza y frenar el avance del dólar.

Según lo dispuesto por la cartera, la operación comprende la colocación de Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos a un plazo de 193 días (30 de abril de 2019) capitalizable mensualmente a la tasa nominal mensual de 4%.

También, colocará Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos a un plazo de 377 días (31 de octubre de 2019) capitalizables mensualmente a la tasa nominal mensual de 3,35%.