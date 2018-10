Otro mensaje de Carrió con respuesta del Gobierno

“La Argentina tiene hambre de decencia, de verdad y honestidad y tiene que ser saciado”, tuiteó la diputada de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, al insistir ayer con mensajes hacia la interna de la alianza Cambiemos, desde donde obtuvo respuesta en torno del conflicto por la postura alrededor de las prisiones domiciliarias. El objetivo de la dirigente es que el ministro de Justicia, Germán Garavano, sea destituido por su oposición a los encierros preventivos.

“Garavano no plantea que los presidentes tengan coronita”, dijo en tono de respuesta a Carrió el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ayer en declaraciones a la prensa.

No obstante, la frase elegida para acompañar el tuit fue una de las que Carrió dijo en la mesa de Mirtha Legrand, cuando mostró su indignación sobre la posición de algunos funcionarios dentro del oficialismo que plantean que la ex presidenta no debe estar en prisión.

“Estoy harta de que me digan que Cristina no tiene que ir presa para poder ganar las elecciones. La Argentina tiene hambre de decencia y de ejemplaridad, de verdad y de honestidad”, afirmó el sábado por la noche y lo reiteró ayer en sus redes sociales.

Por su parte, Frigerio dijo que “Garavano no plantea que los presidentes tengan coronita o un tratamiento diferente ante la ley, pero también es cierto que tener un presidente que termina preso habla mal de nuestro país”, afirmó en diálogo con radio Diez.

Así, el ministro de Interior salió a respaldar a su par de Justicia, en medio de los duros cuestionamientos de la líder de la Coalición Cívica-ARI, quien adelantó que esta semana presentará el proyecto para destituirlo.

“Nunca es bueno para un país que un ex presidente esté detenido”, fue la frase del ministro Garavano en una entrevista radial que despertó la furia de Carrió, que incluso llegó a decir que había perdido la confianza en el presidente Macri.

“El Presidente es el garante de las luchas que Carrió ha defendido desde siempre, la lucha contra la corrupción, las mafias, la impunidad, por tener un Estado más transparente. No tengo dudas. No sé por qué Carrió perdió confianza, es algo que tiene que hablar ella con el Presidente”, sostuvo Frigerio.

Al tiempo que advirtió que será el Congreso el que deba tratar “los alcances de las prisiones preventivas”, ante un eventual escenario de desafuero y detención de Cristina Kirchner.