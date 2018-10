Macri: “Sé que estamos en un momento difícil y que hay que ajustarse para llegar a fin de mes”

Frente al creciente malestar de los consumidores y el avance de asociaciones y la oposición, el Gobierno volvió a defender el pago extra en 24 cuotas dispuesto para los usuarios de gas, que según la resolución deberán abonar más por el impacto de la devaluación de los últimos meses.

“Sé que estamos en un momento difícil y que hay que ajustarse para llegar a fin de mes”, aseguró el presidente Mauricio Macri durante un acto en Morón junto con la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

El mandatario reafirmó la necesidad de “comprometerse cada vez” con el cambio y ratificó el rumbo de las políticas económicas del Gobierno. “es ahora cuanto más tenemos que confirmar que estamos convencidos que tomamos el camino correcto, el de la verdad, el de la transparencia, el del trabajo en equipo”, dijo Macri al encabezar el acto.

El Jefe de Estado ratificó su compromiso para “construir con coraje y amor la Argentina que queremos y soñamos”. “No queremos más mentiras, no queremos más decir que las cosas son gratis y después nos encontramos con que tenemos que levantar una deuda de años. Cuesta, pero lo vamos a hacer”, enfatizó eufórico.

El “Sí se puede” se volvió a escuchar con fuerza entre el público que se acercó hasta la inauguración del Metrobus del Oeste.

En este sentido, Macri destacó que la obras ahora son concretas y se volvió a diferenciar del kirchnerista. “Hoy (las obras) son hasta 40% más baratas de lo que salían con el gobierno anterior”. “Las obras ya no son más sinónimo de corrupción. Ahora son esperanza, son alegría”, concluyó el mandatario.

Junto con Macri y Vidal estuvieron el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y el intendente y ex esposo de la gobernadora, Ramiro Tagliaferro.

En tanto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que el cobro extra “no es ilegal ni inconstitucional”, al defender la medida de la secretaría de Energía. El funcionario defendió la Resolución 20/2018 firmada por el secretario de Energía, al considerar que la misma fue dictada dentro de los marcos regulatorios vigentes por leyes sancionadas por el Congreso.

“No es ilegal, ni inconstitucional, es un marco regulatorio que está vigente y que se dictó durante la presidencia de Carlos Menem”, apuntó el ministro al hablar con la prensa acreditada en la Casa de Gobierno.

Garavano sostuvo que “todos los gobiernos mantuvieron” esa regulación y aclaró que “sobre esta cuestión, en definitiva, se pronunciará la Justicia”.