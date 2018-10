Iguacel dijo que los usuarios pagarán una cuota extra de entre $90 y $100 por 24 meses

En una repentina conferencia de prensa, el Secretario de Energía, Javier Iguacel, defendió los aumentos de gas y dijo que son legales. Además, detalló que "el extra que pagará cada usuario será entre $90 y $100 por mes". El funcionario habló luego de la denuncia penan que recibió ayer del fiscal Guillermo Marijuan por la resolución en la que dispuso una compensación para las distribuidoras de gas en virtud de la devaluación del peso argentino con respecto al dólar (ver aparte).

Iguacel aseguró que "estamos tratando de salir de una debacle", habló de que el "kirchnerismo dejó tarifas dolarizadas" y destacó que gracias al gobierno de Macri se está volviendo a producir gas, sobre todo en Vaca Muerta.

El secretario de Energía buscó quitarle dramatismo a su defensa del aumento retroactivo de la tarifa del gas domiciliario de red, por el consumo desde el 1 de abril al 30 de septiembre, destacando que "con el precio que el kirchnerismo dejó firmado hubiésemos pagado más del doble por las facturas", expresó. El funcionario dijo que el 62% de los hogares tienen gas de red, hizo foco en que "entendemos muy bien el esfuerzo que hacen los argentinos" y volvió a hablar de que le plan es aplicar desde 2019 un plan de "tarifa plana" para que los usuarios paguen lo mismo a lo largo del año y evitar los picos en invierno.

Iguacel explicó que la tarifa se forma por el costo del transporte, luego la distribución en sí, la red de media y baja presión, y luego el consumo. "Los primeros dos son contratos pesificados. La distribución se ajustan por inflación", detalló. "El insumo estuvo siempre dolarizado, el 70% de su matriz lo está", dijo.

Y pese a que el principal factor distorsionador del valor de la tarifa fue el salto del tipo de cambio a lo largo del semestre abril a septiembre, el ex ministro, ahora secretario de Energía, resaltó en la previa a las dudas que le planteó el periodismo en el Microcine de Hacienda, entre ellos Infobae. "las tarifas no están dolarizadas".

Claramente, el precio base en dólares del gas, no se alteró, pero en la Argentina y en cualquier parte del planeta, un contrato ajustable por la variación del tipo de cambio, se lo denomina "dolarizado".

El funcionario aclaró que el aumento por los consumos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, serán pagados en 24 cuotas mensual, con un valor promedio de entre $90 y $100, más el cargo de intereses acumulativo mensual que para depósitos a clientes paga el Banco Nación, al mes de pago.

Hasta el 3 de octubre último el BNA pagó a sus clientes una modesta tasa de 20% para quienes se presentan a hacer un plazo fijo en la sucursal, y de 48% para quienes lo hacían por un canal digital, on line. Se estima que esta última será la tasa de referencia.

La Resolución 20 de la Secretaría de Energía, publicada el 5 de octubre de 2018 había establecido que "en forma transitoria y extraordinaria, que para las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1º de abril y hasta el 30 de setiembre de 2018, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) instruirá a las prestadoras del servicio de distribución al

recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en 24 cuotas a partir del 1º de enero de 2019".

Hasta ahí cumplía con la regla instruida por la Ley 24.076 del mayo de 1992, y sus modificaciones, pero, según interpretó una parte de la justicia y la asociación de consumidores, el secretario de Energía se excedió en sus facultades constitucionales, porque "ningún aumento de tarifas puede tener un efecto contractivo".