Carrió: "Macri va a tener que elegir, pero sabe que elige o cae"

Elisa Carrió participó ayer de la presentación de un libro de la legisladora Mariana Zuvic en la Facultad de Derecho de la Unidad Nacional del Nordeste, en Corrientes. En ese marco, la diputada fue muy crítica con Mauricio Macri y lanzó: "O elige o cae".

Durante su participación, Carrió expresó respecto a la corrupción: "Este es un tiempo de bisagra histórica. Hoy se está jugando ya en Cambiemos. Tenía que pasar. Había doble juego".

Y ahondó: "Siempre dije que el Presidente está entre la línea de Angelici y la línea Carrió. Y va a tener que elegir, y tiene tiempo para elegir Pero sabe que elige o cae".

Por otro lado, la funcionaria dijo que no piensa romper la relación con el Gobierno: "Tampoco me voy a ir porque no voy a ser funcional a los que me quieren echar. Yo garantizo la gobernabilidad. Es cierto que el presidente me busca, es cierto que sólo tiene que dar una respuesta, yo ya no necesito hablar. El partido está jugado así".

Y cerró: "Para eso se fundó un partido, para eso se hicieron las alianzas, para que haya república, para que haya libertad, para no haya corrupción. Y de ese camino no nos vamos por el atajo jamás, aunque nos quedemos con el 1% de nuevo. Porque finalmente la Argentina va a limpiarse".