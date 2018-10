Szpolski admitió pagos millonarios

El empresario de medios Sergio Szpolski volvió ayer a Comodoro Py. Amplió su declaración en la causa de los cuadernos y admitió cobros millonarios, que no había reconocido el viernes pasado, en la primera parte de su indagatoria.

Fuentes judiciales informaron que ese día el juez Claudio Bonadio le advirtió al abogado defensor, Santiago Blanco Bermúdez (también encargado de la defensa del ex espía Jaime Stiuso), que evaluaba detener a Szpolski si seguía sosteniendo una versión tan inverosímil. El empresario había dicho entonces que lo había llamado el ex jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina y lo había contactado con Juan Carlos "Chueco" Mazzón, histórico operador peronista, que quería preguntarle dónde podía realizar la impresión de boletas del kirchnerismo para la elección legislativa de 2013. Y que él solo le había recomendado una imprenta que conocía porque le imprimía algunos de sus productos. Ayer, en cambio, reconoció que recibió dinero. Declaró que arregló con Abal Medina el cobro de la impresión de 16 millones de boletas a un precio de entre 40 y 50 centavos cada una. También, que el dinero salía de Jefatura de Gabinete y que había acordado todo con Abal Medina.