SanCor sigue como cooperativa

SanCor suma un nuevo capítulo, luego de que Adecoagro confirmara que ya no compraría la totalidad de la operatoria de la firma láctea y que solo se quedaría con dos plantas de producción. Ahora, los socios de la cooperativa planean quedarse con seis de sus fábricas procesadoras de leche además de la marca insignia y el centro de distribución ubicado en la localidad bonaerense de Don Torcuato. El resto de las unidades productivas, marcas y negocios seguirán en busca del mejor postor.

Lejos quedó aquella posibilidad de que una sola empresa comprara la totalidad de SanCor. Actualmente la láctea cuenta no sólo con millonarias deudas sino también con un modelo de negocio complejo y con un sinfín de ineficiencias. En este contexto los socios de la cooperativa resolvieron que el desguace total no era una posibilidad, por lo que ahora proyectan reflotar en base a una estructura más acotada la marca SanCor que es reconocida en las góndolas de todo el país.

Si bien todo sigue en conversaciones, las plantas de producción seleccionadas para seguir funcionando bajo el paraguas de SanCor son, además de Sunchales, La Carlota, Gálvez, San Guillermo, Balnearia y Devoto. Mientras tanto, el resto de las unidades productivas siguen con cartel de venta.