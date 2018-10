Sergio Massa pidió “cambiar el rumbo económico”

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se reunió con su equipo económico, con el que analizó la situación actual y consideró que fue “un error grave” haber acordado un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Ir al Fondo Monetario Internacional fue un error grave. Hay que cambiar el rumbo económico por uno que ponga eje en el trabajo y en la exportación de bienes argentinos y no tanto en pedir plata prestada. La clase media que lo votó hoy está desilusionada”, sostuvo Massa.

De la reunión participaron los economistas José Ignacio de Mendiguren, Marco Lavagna, y Aldo Pignanelli, entre otros. “Tenemos la cultura de exportar ahorro e importar deuda. Tiene que ver con la desconfianza. Desde el Rodrigazo a la tablita. Hoy, Argentina discute lo mismo. Cuando vas al FMI es como ir al prestamista del barrio. Vas al usurero”, añadió Massa.

“Hay que poner el eje en la educación pública, en el trabajo y la producción, no pidiendo prestado. Mucha gente apostó por el cambio y el cambio fue para muy pocos, para los dueños de los servicios de luz y de gas, los que ganan con la especulación financiera”, insistió el ex diputado. “Si yo hoy tuviera la responsabilidad de gobernar la Argentina, no dudaría en llamar a un acuerdo económico y social: sentar en la mesa a sindicatos, empresarios, trabajadores, credos, organizaciones sociales”, concluyó.

Por otro lado, Massa se refirió a la situación judicial de Cristina Kirchner y planteó que si la ex mandataria “no tuviera fueros estaría presa”. “Nosotros planteamos que había que sacarle los fueros a todos, incluso renunciamos a los fueros; votamos el desafuero de (Julio) De Vido y lo planteamos para Aída Ayala”, indicó.

El ex diputado e intendente de Tigre planteó la necesidad, durante una entrevista con el periodista Luis Majul en el programa La Cornisa, de “resolver de manera estructural el problema de los fueros; siempre discutimos la cuestión personal y para plantear una alternativa hay que hacer cambios en profundidad”, indicó.

“La orden de detención está; los fueros funcionan como freno en ese sentido, y si hoy no existiesen fueros Cristina estaría presa”, aseguró Massa, al tiempo que se refirió al expediente judicial conocido como “cuadernos de las coimas K”.

“Me generó bronca, fastidio, desilusión, por políticos y empresarios; pero la ley del arrepentido es de mi autoría, y si hoy se están quebrando las cadenas de impunidad es producto de haber tenido el coraje de impulsar una ley que muchos nos cuestionaban”, señaló.