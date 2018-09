Dujovne confió que la nueva política monetaria “va a bajar la volatilidad”

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, confió ayer en que con la nueva política monetaria que implementará el Banco Central va a "bajar la volatilidad cambiaria" y si bien admitió que hay una "pérdida del poder adquisitivo", afirmó que "se va a recomponer en los próximos meses a medida que vaya bajando la inflación".

"Es una política monetaria muy sana, consistente y fácil de entender. Con la base monetaria no crece por varios meses vamos a lograr bajar la volatilidad cambiaria", afirmó Dujovne.

En declaraciones a Radio Mitre, el funcionario señaló que "la solución de fondo aquí es sanear la macroeconomía, tener equilibrio en las cuentas públicas, ir bajando la inflación".

"Va a llevar tiempo sobre todo viniendo de tantos años de desmanejo macroeconómico pero no hay otro camino, pensamos que es este y por más que lleve mucho tiempo tenemos que evitar los obstáculos", señaló Dujovne.

El ministro indicó que hay una "pérdida del poder adquisitivo" pero que "se va a recomponer en los próximos meses a medida que vaya bajando la inflación".

"Es una situación que a veces los países tienen que atravesar", afirmó Dujovne, quien explicó que "todavía quedan unos meses donde la recesión se va a sentir".

El ministro aseguró que de acuerdo a los relevamientos que realiza el Gobierno nacional, el "empleo privado está aguantando" y que no se ve una "caída del empleo".

Comparó la situación del país con la de "un barco que venía navegando por un río" pero "de repente entró en una zona de rápidos donde navega muchísimo más rápido, hay rocas, uno se puede golpear contra las rocas".

Además, sostuvo que el nuevo esquema de bandas cambiarias anunciado por el Banco Central porque es, según consideró, el "adecuado para la situación actual de la Argentina".

Argumentó que para tener un tipo de cambio fijo, el país debería tener "reservas infinitas".

Dujovne explicó de todos modos que al llegar la cotización del dólar al límite superior de la banda cambiaria anunciado "obviamente se defiende" esa cotización a partir de una "intervención diaria" del Banco Central.

Asimismo, subrayó que "la tesorería va a tener un fortísimo excedente de dólares" por el ingreso de fondos provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con respecto al acuerdo con el organismo internacional, insistió en que "claramente este es el programa de la Argentina apoyado por el Fondo".

"Es claramente nuestro programa y estamos muy contentos de que la comunidad internacional nos apoye", dijo Dujovne, a la vez que consideró que "lo que no tenemos que hacer es prometer" sino "seguir trabajando todos los días navegando esta situación que ha sido difícil".

"Poco a poco iremos viendo una estabilización, una mejora", añadió el ministro, quien señaló que el Gobierno trabaja "para que la sociedad argentina sufra lo menos posible esta situación".

Además, insistió en que se necesita la aprobación del Presupuesto para 2019 "lo antes posible" para demostrar que "hay una oposición responsable".